Un Si Grand Soleil du 12 juin : Becker demande l’aide de Janet (résumé et vidéo épisode 1411 en avance)

Un si grand soleil du 12 juin 2024, spoiler résumé de l'épisode 1411





Sur le chemin du travail, Becker réfléchit aux propos de Janet concernant Sylvio. Il contacte le procureur pour discuter de Joussan, affirmant qu’ils ont suffisamment de preuves pour l’arrêter et l’incarcérer. Le procureur, ravi, le félicite. Ensuite, Becker examine le dossier d’enquête sur le Fleuriste.

Noura retrouve sa mère, Stéphanie, pour le déménagement. Elle est enchantée de quitter leur quartier pour emménager dans leur nouvelle maison. Karine et Maéva, suivies d’Achille, viennent les aider, et Tom arrive plus tard lorsque le travail est déjà bien avancé. Noura confie à Maéva que son copain l’a laissée tomber.



Johanna discute avec Yann et se félicite de la réussite de leur stratagème, permettant à Camille de progresser. Yann conclut qu’il est vraiment un excellent policier.

Claudine, au téléphone avec Sabine, avoue ne plus savoir comment obtenir le pardon de Clément. Sabine lui rétorque qu’elle aurait dû y penser plus tôt. Claudine lui demande d’intercéder, sinon elle s’adressera à Janet. Sabine lui conseille de laisser le temps apaiser les choses et raccroche.

Stéphanie et Noura présentent leur nouvelle maison, spacieuse et avec un jardin. Karine est stupéfaite. Tom plaisante en demandant si Stéphanie a gagné à la loterie, mais Maéva rappelle qu’elle travaille dur. Noura explique que sa mère a ouvert des boutiques de téléphonie qui prospèrent. Stéphanie insiste pour inviter Karine la semaine suivante afin de la remercier.

Joussan est arrêté. Au commissariat, il continue de nier les accusations et menace de porter plainte pour diffamation, mais Yann évoque le témoignage de Benjamin.

Becker convoque Hugo pour obtenir son avis sur le Fleuriste, s’interrogeant sur le profil psychologique du tueur. Il demande à Hugo s’il pense que Pavan est vraiment le coupable. Hugo, qui y pense quotidiennement, note qu’il n’y a plus eu de meurtres depuis, mais ils n’ont pu relier Pavan qu’à un seul crime. De plus, sa personnalité ne correspond pas au profil d’un tueur en série. Becker suggère que Pavan a pu partir pour une autre raison que fuir la police.

Cécile parle à Chloé de l’affaire Joussan, mentionnant que Camille est patiente de son amie Aurélie, qui lui avait demandé des coordonnées d’avocat et recommandé Claudine. Cécile estime qu’elle a bien fait, car Joussan ira en prison.

Noura défait ses cartons avec l’aide d’Achille, qui découvre un flyer de chirurgie esthétique. Noura évite le sujet. Plus tard, Achille rejoint Cécile, seule car Christophe a eu une opération de dernière minute. Il lui explique avoir aidé Noura, ce qui fait sourire Cécile. Pendant ce temps, Becker retrouve Janet et lui demande son aide pour convaincre Sylvio de venir témoigner en France. Janet lui demande de promettre de ne pas chercher à se venger.

