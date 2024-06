Ici tout commence spoiler : David sous le choc en apprenant que... (vidéo épisode du 28 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est une grande nouvelle qui attend David cette semaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que David n’a pas fini major de promo mais 2ème, il est convaincu que c’est la fin du rêve au sujet du FC Madrid.





Mais Anaïs insiste pour que David les rappelle pour savoir ce qu’ils ont à lui dire !







Et pour cause, David a eu peur du verdict et n’a pas décroché à leurs multiples appels. Avec Anaïs à ses côtés, David a le courage d’appeler le club de foot espagnol. Et contre toute attente, il est le nouveau chef du FC Madrid !

David va donc quitter l’institut, comme on vous l’annonçait en exclusivité il y a déjà quelques semaines.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.