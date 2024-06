C à vous du 24 juin 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 24 juin 2024, invités et sommaire – Ce lundi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 À quoi ressemblerait une cohabitation avec le RN ? On en parle avec Thierry Pech, directeur général de Terra Nova, co-auteur de l’article « Une cohabitation du troisième type » publié le 20 juin dans la revue « La grande conversation ».

🔵 📌 Législatives anticipées : la campagne dans la dernière ligne droite à 6 jours du premier tour Gabriel Attal, Premier ministre, est l’invité de C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Bertrand Dicale pour le documentaire « Je suis Céline Dion », disponible sur Prime vidéo à partir du mardi 25 juin

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard et Emmanuelle Devos pour le film « Pourquoi tu souris » au cinéma le 3 juillet; et Anna Wintour, rédactrice en chef de l’édition américaine du magazine « Vogue »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 24 juin 2024 à 19h sur France 5.