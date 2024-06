Quotidien du 24 juin 2024 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 24 juin 2024, les invités – Ce lundi soir et comme chaque jour sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h25 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Publicité





Quotidien : les invités du 24 juin 2024

➤ Pierre Niney, Vassili Schneider et Julien De Saint-Jean pour le film « Le Comte de Monte-Cristo » au cinéma vendredi

Synopsis du film : Piégé par un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu’il n’a pas commis. Après quatorze ans de captivité au château d’If, il réussit à s’échapper. Devenu immensément riche, il revient sous l’identité du comte de Monte-Cristo pour se venger des trois hommes qui l’ont trahi.



Publicité





➤ Anne Sinclair, journaliste

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 24 juin 2024 à 19h25 sur TMC.