Ici tout commence spoiler : Léo sous le choc, il apprend que... (vidéo épisode du 26 juin)

Ici tout commence spoiler – Léonard va être sous le choc dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, alors que Maya et Malik n’ont pas dormi dans leurs chambres, Léo se fait des idées… Mais ce n’est pas du tout ce qu’il croit !











David, Vic et Léonard pensent que Maya et Malik ont passé la nuit ensemble. Léo se réjouit de cette idée et envoie un sms à Maya… Mais ce n’est pas ce qu’il croit ! Ils sont à l’atelier et refont tout leurs desserts !

Léo doit absolument éviter qu’ils se fassent prendre… Il donne un prétexte bidon à David et Vic pour qu’ils n’aillent pas à l’atelier…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 955 du 26 juin 2024, Maya et Malik en mauvaise posture

