Secret Story : Maxence toujours avec Perrine ? Réponse !

Secret Story 2024 Maxence et Perrine – Maxence a quitté la maison des secrets mardi soir à l’issue de la finale de Secret Story 2024. Et alors que Maxence a perdu avec seulement 3% des votes du public, les retrouvailles avec Perrine ne risquaient pas de lui remonter le moral !





En effet, depuis sa sortie vendredi dernier, Perrine a rattrapé les quotidiennes et on peut dire que ce qu’elle a vu de Maxence ne lui a pas du tout plu !







C’était donc très tendu quand elle a retrouvé Maxence et depuis, ces deux là ne sont pas apparus ensemble sur les réseaux sociaux. Se sont-ils revus ? Sont-ils toujours ensemble ?

Maxence a répondu ce soir sur Instagram et il a expliqué qu’ils avaient décidé de mettre un terme à leur relation.



« Alors du coup. Je suis passé à la coloc hier et on a longtemps parlé. Je me suis excusé auprès d’elle, et on a décidé d’un commun accord de s’arrêter là (même si elle était bien plus d’accord que moi). Mais tout va bien entre elle et moi, on reste en bon terme et voilà je l’aime beaucoup et je veux pas perdre contact avec elle » a déclaré Maxence.

Clap de fin donc pour les voleurs de la maison des secrets !