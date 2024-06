Ici tout commence spoiler : Maya fait une surprenant aveu... (vidéo épisode du 24 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est un surprenant aveu que Maya va faire dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Maya va réaliser qu’elle est amoureuse et se confier à Léonard et Vic !











Publicité





Et on peut dire que l’identité de l’heureux élu va les surprendre : il s’agit de… Malik ! Une grosse surprise tant Maya l’a détesté ces dernières semaines. Mais Léonard avoue qu’il s’en doutait… Et il est très heureux !

Mais c’est pas gagné puisque Maya lui a dit qu’elle préférait qu’ils soient potes… Elle va devoir rattraper le coup.

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : Stanislas sous le choc, Laetitia lui avoue que… (vidéo épisode du 24 juin)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 953 du 24 juin 2024, Maya amoureuse de Malik

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.