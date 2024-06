C dans l’air du 20 juin 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 20 juin 2024, invités et sommaire





C dans l’air du 20 juin 2024 : le sommaire

⬛ Programmes : des promesses… et des questions

À dix jours du premier tour des élections législatives, la confrontation des projets bat son plein. Ce matin, lors d’une conférence de presse, le Premier ministre a dévoilé les mesures clés du programme de la coalition présidentielle « Ensemble pour la République » : réduction de 15 % des factures d’électricité cet hiver, indexation des pensions de retraite sur l’inflation, généralisation de la semaine de quatre jours, augmentation de la prime Macron, lancement de 14 nouveaux réacteurs nucléaires, doublement du budget militaire d’ici 2030. Gabriel Attal en a profité pour vanter le bilan de la majorité sur la baisse d’impôts depuis 2017 et pour critiquer les programmes adverses, qualifiant celui du Rassemblement national de « brouillard » et celui du Nouveau Front populaire de « compromission ».



Les chefs de partis et coalitions se sont réunis au Medef pour des auditions devant les organisations patronales, afin de présenter leurs programmes économiques. L’ancien Premier ministre Édouard Philippe, pour Horizons, a ouvert les auditions en réaffirmant son soutien à la politique pro-entreprises de la majorité actuelle. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a déclaré que « la marge de manœuvre budgétaire de la France est nulle » et a qualifié les programmes du Nouveau Front populaire et du Rassemblement national de « délirants et inadaptés à la situation des finances publiques ».

Pour le RN, Jordan Bardella et Éric Ciotti ont défendu leur programme commun en dénonçant la « déraison budgétaire » du gouvernement. Le Nouveau Front populaire, représenté par Éric Cocquerel et Boris Vallaud, a appelé à un « effort de patriotisme économique » de la part des milliardaires et a nié toute « explosion des déficits » pour financer leur programme.

