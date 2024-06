Ninja Warrior : la saison 9 arrive le 12 juillet 2024 sur TF1, toutes les infos

Publicité





« NINJA WARRIOR » saison 9 : ça débute le vendredi 12 juillet 2024 sur TF1. Toujours présenté par le trio, Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere, votre jeu revient pour une 9ème saison inédite intitulée « NINJA WARRIOR, LE CHOC DES NATIONS » à compter du vendredi 12 juillet 2024.











« NINJA WARRIOR, LE CHOC DES NATIONS » : présentation de la saison 9

Pour la première fois la France accueille la Coupe du monde de NINJA WARRIOR ! 5 nations ultra titrées se sont donné rendez-vous à Cannes pour cette ÉDITION SPÉCIALE de la compétition : Les États-Unis – le Japon – le Royaume-Uni – l’Allemagne – et bien sûr la FRANCE ! Ces 5 pays vont s’affronter pour remporter le grand trophée de champion du monde de Ninja Warrior.

Chacune de ces 5 équipes partage le même rêve : représenter fièrement son pays et remporter cette compétition unique en son genre !

Sur la ligne de départ, les 25 meilleurs candidats au monde (5 équipes composées de 4 hommes et 1 femme) ont tous l’objectif d’atteindre la mythique Tour des Héros et d’arriver au sommet le plus rapidement possible !



En effet, pour maximiser leur chance de remporter cette prestigieuse compétition, chaque nation doit réussir à placer le plus grand nombre de ses représentants au pied de la fameuse corde de 23 mètres…

Seul le candidat qui arrivera au sommet de la Tour des Héros avec le meilleur chrono fera triompher son pays et lui permettra de rapporter la coupe à la maison !

LES ÉQUIPES

FRANCE : en quête de son premier titre mondial !

C’est la 2nde participation des Français à cette compétition internationale et ils ne l’ont jamais remportée… Pour la première fois où ils jouent à domicile, ils rêvent de réaliser cet exploit !

Ils seront emmenés par leur capitaine Jean Tezenas du Montcel, le premier vainqueur de Ninja Warrior en France et le seul candidat de l’histoire de la compétition à totaliser 8 finales en 8 participations. A ses côtés, Clément Gravier, le recordman, Iliann Cherif, la relève, Charles Poujade, la tête brûlée et Maurane Jelic, la meilleure femme de France.

ÉTATS-UNIS : les plus titrés et les tenants du titre !

Composée de True Becker, Lorin Ball, Kevin Carbone, Brian Burkhardt et de la capitaine Barclay Stockett, l’équipe américaine va tout faire pour conserver son titre de champion du monde.

ROYAUME-UNI : les plus puissants !

Tim Champion, Robert Bandosz, Henry Cookey, Beth Lodge ainsi que leur capitaine Mike Snow pèsent au total 422kg ! Il s’agit de l’équipe la plus puissante de la compétition et ils sont déterminés à prouver que cela est bel et bien un avantage !

ALLEMAGNE : les habitués !

Max Görner, Marvin Mitterhuber, Lukas Kilian, Sladjan Djulabic et la capitaine Stefanie Edelmann arrivent tous les 5 en habitués sur ce « Choc des Nations ». Les Allemands connaissent parfaitement cette compétition internationale, puisque chaque membre de l’équipe a déjà participé à au moins une édition internationale. Ils se présentent donc tout en confiance face au Parcours des Héros !

JAPON : les plus expérimentés !

Emmenés par leur capitaine Tomohiro Kawaguchi, les Japonais sont des experts de Ninja Warrior avec plus de 40 saisons diffusées dans leur pays ! Leur expérience les mènera-t-elle à la victoire ?