« Joyeuse Retraite 2 » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (14 juin 2024)

« Joyeuse Retraite 2 » : histoire et interprètes du film d’M6 ce soir, vendredi 14 juin 2024 – Ce vendredi soir à la télé, M6 vous propose le film inédit « Joyeuse Retraite 2 », réalisé par Fabrice Bracq et avec Thierry Lhermitte et Michèle Laroque dans les rôles principaux.





A découvrir ce soir dès 21h10 sur M6 ou en live et depuis tous vos appareils connectés sur M6+ et sa fonction direct.







« Joyeuse Retraite 2 » : le synopsis

Marilou et Philippe décident d’emmener leurs petits-enfants pour découvrir leur nouvelle maison de vacances au Portugal. Cependant, à leur arrivée, ils sont horrifiés de constater que la maison est toujours en chantier ! Les mésaventures ne font que commencer pour les grands-parents, car bientôt, ils perdent les enfants. Ils n’ont plus que deux jours pour les retrouver avant l’arrivée des parents…

Interprètes et personnages

Avec Michèle LAROQUE (Marilou Blanchot), Thierry LHERMITTE (Philippe Blanchot), Constance LABBÉ (Léa), Nicolas MARTINEZ (Olivier), Nicole FERRONI (Cécile Blanchot), et Omar MEBROUK (Arnaud)



VIDEO bande-annonce