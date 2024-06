Tropiques Criminels du 14 juin : vos épisodes ce soir sur France 2 (extrait vidéo)

Publicité





Tropiques Criminels du 14 juin 2024 – Ce vendredi soir sur France 2, la série « Tropiques Criminels » passe en mode rediffusions. Au programme aujourd’hui, les deux premiers épisodes de la saison 4.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Tropiques Criminels du 14 juin 2024 : vos épisodes

Saison 4 – Épisodes 1 et 2 – Le Lamentin & La Pagerie

Alexis Laurent, un riche homme d’affaires et éleveur de chevaux, est soupçonné du meurtre de son ex-beau-père et de son épouse. Mélissa et Gaëlle, au cours de leur enquête, découvrent que Cyril a infiltré le centre équestre d’Alexis en raison de ses nombreuses activités illicites, y compris le trafic et le blanchiment d’argent. Cyril propose à Mélissa, qui ressemble étrangement à l’ex-épouse d’Alexis, de l’aider dans cette infiltration. Mélissa utilise cette ressemblance troublante pour se rapprocher d’Alexis.



Le casting

Sonia Rolland (Mélissa Sainte-Rose), Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli), Julien Beramis (Aurélien Charlery), Valentin Papoudof (Philippe Dorian), Benjamin Douba Paris (Lucas), Antoinette Giret (Chloé), Stephan Wojtowicz (Commissaire Alain Etcheverry), Stany Coppet (Cyril Aubrun)

Et en guests : Stéphane Blancafort (Alexis Laurent), Otis Ngoi (Jordan Beaulieu), Dan Herzberg (Matteo Raffin), Nicky Marbot (Sacha Laurent), Jean-François Cayrey (Commandant Eider), Alexis Mompert (Avocat Alexis Laurent), Frédérick Fostan (homme bar)

« Tropiques Criminels », ça continue ce soir à partir de 21h10 sur France 2.