C dans l’air du 24 juin 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 24 juin 2024, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 24 juin 2024 : le sommaire

⬛ Mélenchon : le casse-tête de la gauche

À moins d’une semaine des élections législatives, les candidats intensifient leur campagne. À gauche, une question clé se pose : qui sera le Premier ministre en cas de victoire du nouveau Front populaire ? Jean-Luc Mélenchon a relancé le débat en affirmant son intention de gouverner tout en se disant prêt à céder la place si nécessaire. Cette déclaration a suscité des réactions vives au sein du Front populaire, notamment du secrétaire général du PCF et de figures socialistes comme François Hollande et Lionel Jospin. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a insisté sur l’importance d’un vote pour désigner le Premier ministre de gauche.



Publicité





Pendant ce temps, le Rassemblement national, avec Jordan Bardella et Marine Le Pen, détaille son programme axé sur la double nationalité, l’immigration, les retraites, la fiscalité et l’école. Une polémique a éclaté après qu’une aide-soignante noire a été insultée par des sympathisants du RN. Marine Le Pen a minimisé le caractère raciste des insultes, tandis que le parquet de Montargis a ouvert une enquête pour injures raciales.

La question demeure : quel sera le programme du RN et qui sera le Premier ministre en cas de victoire du Front populaire ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 24 juin 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.