« La Fête de la Musique 2024 » : qui sont les artistes invités ce soir à Reims sur France 2 ?

Qui sont les artistes et invités de « La Fête de la Musique 2024 » ce soir, samedi 22 juin 2024, sur France 2 ? Ce soir, et avec un jour de retard, France 2 fête la musique à Reims avec un show exceptionnel, animé par Laury Thilleman et Garou.





A suivre dès 21h10 sur France 2 et en streaming vidéo puis replay sur France.TV







Qui sont les artistes et invités de « La Fête de la Musique 2023 », ce soir sur France 2 ?

Une soirée inédite, mise en scène et chorégraphiée par Kamel Ouali, avec plus de 40 artistes en live : Slimane, Lara Fabian, Patrick Bruel, MC Solaar, Matt Pokora, Amir, Patrick Fiori, Vitaa, Santa, Mentissa, Hugues Auffray, Axelle Red, Roch Voisine,Jeremy Frérot, Dadju, Tayc, Christophe Willem, Cœur de Pirate, Collectif Métissé, Dadju, Dany Brillant, David Hallyday, Eloiz, Emmanuel Moire, Enzo, Fally Ipupa, Florence François, Gaëtan Roussel, Hoshi, Keblack, Jeremy Frérot, Joseph Kamel, Julien Granel, Jungeli, Christophe Mali Les Okoo Koo, Le Paradis Latin, Lissandro, Lossa, Anne Sila, Noe Preszow, Carla Lazzari,Adeline Lovo, Aliosha Schneider, Amadou & Mariam, Ridsa, Valentina, Vegedream, Werenoi, Yanns, Ycare, Zoe Clauzure, AbbaMania.

Ils seront accompagnés par les danseurs de la troupe du Paradis Latin.



Une soirée de fête rythmée par des medleys, des duos exceptionnels, les tubes du moment et les talents d’aujourd’hui et de demain. France 2, la ville de Reims et la région Grand Est vous donnent rendez-vous le 22 juin à 21h10 pour la Fête de la musique !