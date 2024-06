« Meurtres à Pont-Aven » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (22 juin)

Publicité





« Meurtres à Pont-Aven » au programme TV du 22 juin 2024 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Meurtres à Pont-Aven », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Au casting, Alexandre Brasseur, alias Alex dans « Demain nous appartient », mais aussi Astrid Roos et Stéphane Freiss.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Meurtres à Pont-Aven » : l’histoire

Suzanne Saroc, artiste peintre, a été brûlée vive dans son atelier. Vingt ans plus tard, ce drame refait surface avec les meurtres de deux galeristes dans la même ville.

L’enquête est menée par Marion, la fille de Suzanne, qui n’était qu’une enfant lors de la disparition de sa mère, et par Antoine Le Mezec, qui dirigeait les investigations à l’époque. Antoine aurait-il négligé un indice crucial, voire volontairement caché une vérité ? Quel lien unit ces affaires ?

De plus, Sébastien, le père de Marion et médecin légiste chargé des récentes enquêtes, cache peut-être quelque chose. Son amour pour Suzanne n’a jamais faibli, et il a toujours eu l’intuition qu’on lui avait menti.

Qui détient la vérité ?

Interprètes et personnages

Avec (Antoine Le Mezec), Astrid Roos (Marion Darosa), Stéphane Freiss (Sébastien Darosa), Michel Voita (Paul Dumoriez), Naïma Rodric (Juliette Dumoriez), Anne Canovas (Marie-Ève Dumoriez)



Publicité





« Meurtres à Pont-Aven » : la bande-annonce