La Grande Librairie du 5 juin 2024, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine, Augustin Trapenard s’installe à Strasbourg, Capitale Mondiale du Livre 2024, au cœur de la magnifique Bibliothèque Nationale et Universitaire. À quelques jours des élections, il reçoit Florence Aubenas, Abd Al Malik, Olivier Guez, Paolo Rumiz, William Marx et Annick Cojean.





Rendez-vous dès 21h05 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 5 juin 2024 : invités et sommaire

Cette semaine, La Grande Librairie vous invite à Strasbourg, capitale mondiale du livre 2024 ! Écrivains, artistes et penseurs débattront des enjeux et défis actuels du livre. À quelques jours des élections, ils exploreront également le sentiment européen, son histoire et ses récits.

📙 En avril dernier, Florence Aubenas, écrivaine et grand reporter au journal Le Monde, a inauguré le lancement de « Strasbourg Capitale Mondiale du Livre 2024 ». Son dernier ouvrage, « Ici et ailleurs » (l’Olivier), compile ses articles de 2017 à 2022, offrant une perspective approfondie sur les bouleversements récents de notre continent.



📗 Abd Al Malik, natif du quartier de Neuhof à Strasbourg, revient toujours avec plaisir dans sa ville pour promouvoir la lecture. Le rappeur, scénariste et écrivain partagera sa vision de la littérature et de son pouvoir d’élévation.

📘 Olivier Guez, journaliste et essayiste, publie « Le Grand Tour » (Le Livre de Poche), rassemblant les témoignages de vingt-sept écrivains européens sur leur sentiment européen.

📕 L’écrivain-voyageur italien Paolo Rumiz a exploré l’Europe dans toutes ses dimensions, que ce soit à pied, en vélo, en train, en auto-stop ou en bateau. Dans « Chant pour Europe » (Arthaud), il réveille la mémoire européenne à travers ses mythes et raconte l’épopée d’un quatuor d’explorateurs.

📓 William Marx, Professeur au Collège de France, redécouvre la légendaire figure européenne de Don Quichotte dans « Un été avec Don Quichotte » (Editions des Equateurs), nous rappelant la liberté et la puissance de l’imagination.

📖 Enfin, Annick Cojean nous replonge dans un moment clé de notre mémoire collective avec « Nous y étions » (Grasset), qui réunit les témoignages poignants d’anciens combattants européens et américains, à l’approche du 80ème anniversaire du débarquement en Normandie.

VIDÉO La Grande Librairie du 5 juin, bande-annonce

