« Le cercle des mensonges » : votre téléfilm ce 14 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Le cercle des mensonges » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 14 juin 2024 – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Le cercle des mensonges ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Le cercle des mensonges » : l’histoire, le casting

Sylvia, créatrice de bijoux à la mode, voit sa renommée grandir et devient l’objet de toutes les convoitises. Elle est contactée par la prestigieuse Société des femmes d’influence, une communauté de femmes cheffes d’entreprise en vue. Mais cette opportunité est-elle un piège ou une consécration ? Alors que son père refait surface après des années d’absence, Sylvia doit éclaircir les véritables intentions de son entourage et découvrir ce qui est réellement arrivé à sa mère, décédée en mer des années auparavant.

Avec : Tahnee Harrison (Sylvia), Jonathan Stoddard (Jesse), Sean Kanan (Earl), Shellie Sterling (Vanessa)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « L’enfer au paradis des milliardaires ».

« L’enfer au paradis des milliardaires » : l’histoire et le casting

Tamara, 30 ans, n’a pas revu son père depuis vingt ans lorsqu’elle apprend qu’il est décédé en prison, lui léguant plus de huit millions de dollars. Elle décide alors d’emmener ses meilleures amies, Dena et Sherry, pour dix jours à Hawaï, tous frais payés. Le soir de leur arrivée, elles rencontrent un Italien, Dario Pizzini, qui vit sur son yacht. Dario séduit Tamara, et ils deviennent amants. Cependant, leurs vacances de rêve virent au cauchemar lorsque Dena est retrouvée à moitié morte sur la plage, victime d’une agression…

Avec : Boti Bliss (Tamara), Antonio Sabato Jr. (Dario), Ion Overman (Sherry), Danny Adams (Justin)