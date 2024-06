« Le remplaçant » : une saison 3 pour la série de TF1 ? Réponse !

Publicité





Le remplaçant saison 3 infos – C’est ce soir que TF1 achève la diffusion de la saison 2 inédite de la série « Le remplaçant ». Une série portée par JoeyStarr et Clémentine Célarié qui a réalisé de belles audiences chaque lundi soir et s’est placée leader.





Mais y aura-t-il une saison 3 pour la série « Le remplaçant » ?







Si TF1 n’a officiellement pas encore pris de décision, c’est très probable que la série revienne l’an prochain avec une troisième saison.

En effet, non seulement la série a permis à TF1 d’être en tête des audiences sur les deux premières soirées de la saison, mais en plus JoeyStarr est partant !



« On propose une nouvelle région qui ne m’intéresse pas trop. Mais j’ai quand même envie d’en être parce que le personnage et l’équipe me motivent à mort » a déclaré l’acteur il y a quelques semaines.

Et du côté de la production, on prépare déjà la suite : « On est en train de réfléchir à sa prochaine délocalisation mais ça ne sera pas à Paris, ça c’est sûr« , a déclaré Michel Feller, co-producetur de la série de TF1.