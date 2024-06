Législatives 2024 : suivez les résultats du premier tour dès 18h45 sur France 2

Publicité





France 2 vous propose sa soirée spéciale Législatives 2024 ce dimanche. Rendez-vous à partir de 18h45 pour une première estimation de la participation. Et à 20h, découvrez l’estimation des résultats avec Ipsos.











France 2 propose une grande soirée électorale en direct, réalisée par les équipes de la rédaction nationale de France Télévisions et consacrée aux résultats des élections législatives.

Une soirée animée, en direct, par Anne-Sophie Lapix, Laurent Delahousse, Francis Letellier et Maya Lauqué.

Au programme : des analyses, des décryptages et les premières réactions des principaux responsables politiques, porte-paroles et soutiens des candidats, avec le concours des envoyés spéciaux de la rédaction nationale de France Télévisions, présents partout en France et dans les QG de campagne.



