Danse avec les Stars : Adil Rami éliminé lors de la finale !

Ce soir, la tension était à son comble sur le parquet de Danse avec les Stars. À l’issue de la première partie de la grande finale, le verdict est tombé : Adil Rami et sa partenaire Anna Riera ont été éliminés, mettant fin à leur aventure aux portes du trophée.











Le footballeur, qui avait séduit les téléspectateurs au fil des semaines par sa progression et son charisme, n’a pas réussi à convaincre suffisamment lors de cette ultime ligne droite. Il était pourtant 2ème du classement des juges, derrière Lénie et devant Florent. Mais le public en a décidé autrement. Une sortie émouvante pour le duo, chaleureusement salué par le jury et le public.

La compétition se resserre désormais entre les deux derniers couples encore en lice :

🔸 Lénie Vacher et Jordan Mouillerac, qui enchaînent les prestations éblouissantes,

🔸 Florent Manaudou et Elsa Bois, dont la complicité et la puissance scénique ont conquis les fans.

Le trophée de cette saison de Danse avec les Stars se jouera donc entre ces deux duos d’exception. Qui l’emportera ? Réponse tout à l’heure à l’issue de cette finale !



