Un Si Grand Soleil du 28 avril : Hugo hospitalisé d’urgence, Sabine face à Pablo (résumé épisode 1629 en avance)

Un si grand soleil du 28 avril 2025, spoiler résumé de l’épisode 1629 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 28 avril 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Pablo est arrêté tandis qu’Hugo est transporté d’urgence à l’hôpital. Quand Sabine rentre, elle ne trouve personne et s’inquiète qu’Hugo soit sur messagerie. Elle tente aussi d’appeler Pablo, messagerie également. Yann appelle Sabine, il lui annonce qu’il est à l’hôpital : il s’est fait tirer dessus. Il lui demande de venir tout de suite.

A l’hôpital, Sabine retrouve Yann. Elle peut aller voir Hugo, qui est inconscient.



Le lendemain, Alix fournit les attestations demandées à la contrôleuse fiscale. Elle lui demande d’autres papiers, Alix fait mine d’avoir mal à la tête. Elle lui dit que les médecins lui ont recommandé d’éviter le stress. La contrôleuse propose de terminer dans son bureau, ça sera moins stressant pour elle.

Alix appelle Janet, elle lui annonce qu’elle lui a trouvé une salle pour son évènement caritatif. Elle lui explique que son compagnon est conservateur d’un musée et il a une salle à lui mettre à disposition. Janet explique que son association ne pourra pas payer mais Alix lui assure que c’est gratuit. Janet est ravie, elle viendra visiter mercredi. Elle ne sait pas comment la remercier. Alix la remercie pour tout et lui propose de passer la galerie.

Alain est avec Hugo, qui va bien. Il a très mal à la tête mais le gilet par balle l’a sauvé. Il pourra sortir dans 24h. Sabine a eu très peur, elle lui annonce que Pablo a été arrêté. Hugo lui raconte l’avoir retrouvé avec Noa et un homme plus âgé devant une bijouterie. L’homme était armé et il a frappé Pablo, il est intervenu avant que ça dégénère et ensuite il ne se souvient de rien.

Au commissariat, Pablo est avec Florent. Yann et Thaïs viennent l’interroger. Pablo insiste pour savoir comment va son père, Yann lui dit qu’il ne sait pas s’il va s’en sortir. Florent l’encourage à collaborer pour que le juge en tienne compte. Pablo dit tout. Vincent les a entrainés là dedans, il était contre depuis le début mais il voulait pas laisser Noa seul. Il raconte tout, il a essayé d’empêcher le casse quand il a vu les armes chargées.

La contrôleuse quitte la galerie, normalement elle a tout mais elle lui demande de rester joignable. Elle n’aura le résultat que dans quelques semaines. Alix insiste pour savoir si elle aura un redressement, elle finit par lui dire que c’est très mal engagé.

Becker appelle Janet, il va rentrer tard. Elle reçoit le sms d’Alix avec l’adresse de la galerie. Janet décide d’y aller. Sur place, elle regarde les oeuvres et le courant passe bien. Alix propose à Janet d’aller dîner, Janet insiste pour l’inviter. Au restaurant, Alix bluffe sur sa réservation.

Yann et Thaïs font le point avec Becker, pour lui Pablo a été dépassé par les évènements. Becker leur dit que l’urgence c’est de retrouver Vincent et Noa. Sabine vient voir son père, elle insiste pour parler à Pablo. Elle n’est pas sa tutrice légal, elle n’a pas le droit. Elle s’emporte et pleure. Becker tente de la calmer.

Janet explique à Alix le fonctionnement de son association. La serveuse vient voir Alix, il y a d’autres personnes qui ont une réservation au nom de Martin. Elle leur demande de partir, Alix lui tend un billet… Janet la trouve incroyable.

Sabine passe un savon à Pablo. Elle lui hurle dessus, elle lui dit que son père a failli mourir à cause de lui. Elle regrette qu’ils l’aient accueilli chez eux, il n’en vaut pas la peine. Pablo est bouleversé.

