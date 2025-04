Danse avec les Stars : et le gagnant est... (résumé + replay DALS 25 avril 2025)

Publicité





Danse avec les Stars, résumé de la finale du 25 avril 2025 – C’est parti pour la grande finale de la saison 14 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, on connaitra le nom du couple gagnant de la saison ! Lénie Vacher et Jordan Mouillerac, Adil Rami et Anna Riera, et Florent Manadou et Elsa Bois s’affrontent.





Les couples vont d’abord danser deux fois et à l’issue de ces danses, l’un des trois finalistes sera éliminé. Les deux derniers couples danseront alors une dernière fois.







Lénie et Jordan Mouillerac ouvrent le bal sur un freestyle. Jean-Marc parle d’un départ canonissime ! Mel la félicite également tandis que Fauve se dit extrêmement heureuse. Et Chris parle d’un démarrage incroyable, il est impressionné.

Les notes de Lénie : 10 de Jean-Marc, 10 de Mel, 10 de Fauve, 9 de Chris, total : 39pts.



Florent Manaudou et Elsa Bois dansent eux aussi un freestyle. Mel a aimé qu’il incarne un personnage, elle l’a trouvé incroyable. Jean-Marc est très ému, il salue son lâché prise. Fauve parle de l’une de ses plus belles performances. Chris salue une super performance.

Les notes de Florent : 10 de Jean-Marc, 9 de Mel, 9 de Fauve, 8 de Chris, total : 36pts.

Place ensuite à Adil Rami et Ana Riera, qui dansent leur freestyle. Jean-Marc est encore une fois très ému, Fauve lui dit qu’il peut être fier de lui et de son parcours. Mel l’a trouvé incroyable, et Chris le félicite, il lui dit que toute son aventure est exemplaire.

Les notes d’Adil : 10 de Jean-Marc, 10 de Mel, 10 de Fauve, 8 de Chris, total : 38pts.

Lénie et Jordan Mouillerac dansent ensuite une valse. Fauve les félicite. Jean-Marc parle d’un moment en suspension, Fauve et Mel sont ravies. Chris est surpris et parle d’une valse de folie.

Les notes de Lénie : 10 de Jean-Marc, 10 de Mel, 10 de Fauve, 10 de Chris, total : 4Opts.

Florent Manaudou et Elsa Bois dansent un jive. Jean-Marc souligne le fait qu’il manquait un peu de double rebond, Fauve était avec lui.

Les notes de Florent : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel, 9 de Fauve, 8 de Chris, total : 35pts.

Adil Rami et Ana Riera, qui dansent un quickstep. Mel le félicite, Jean-Marc annonce que c’est hallucinant. Fauve le remercie.

Les notes d’Adil : 9 de Jean-Marc, 10 de Mel, 10 de Fauve, 9 de Chris, total : 38pts.

Le classement à l’issue de la première partie

1. Lénie et Jordan 79 points

2. Adil et Anna 76

3. Florent et Elsa 71 points

Le public vote et un couple va être éliminé.

23h03 : c’est l’heure des résultats des premiers votes. Lénie et Jordan sont qualifiés face à Florent et Elsa. Adil Rami et Anna sont éliminés !

Et le couple gagnant est…

Lénie et Jordan Mouillerac redansent leur rumba sur « L’hymne à l’amour » qu’ils avaient fait en prime 5. Les jurés sont émus, Lénie est en larmes.

Florent Manaudou et Elsa Bois redansent leur salsa sur la musique de « Dirty dancing ».

23h36 : c’est l’heure de voter pour désigner le grand gagnant.

23h50 : résultats des votes. Lénie Vacher et Jordan Mouillerac remportent la victoire avec 69% des votes du public !

Danse avec les Stars, le replay du 25 avril 2025

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle saison de Danse avec les Stars. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.