Danse avec les Stars, estimations finale : Lénie gagnante ? (SONDAGE)

À quelques minutes du coup d’envoi de la grande finale de « Danse avec les Stars », les toutes dernières estimations de notre sondage confirment une tendance déjà bien ancrée ces derniers jours : Lénie Vacher reste la grande favorite du public.











Selon les chiffres de ce soir, Lénie Vacher culmine à 70 % des votes (en légère progression par rapport à ce matin où elle était à 69 %).

Adil Rami poursuit sa lente érosion et tombe à 17 %, après être passé par 18 % ce matin, 19 % hier, et 21 % avant-hier.

Florent Manaudou se maintient à 13 %, un score stable depuis hier, mais en nette hausse par rapport à l’avant-veille (8 %).



🔍 Une dynamique claire se dessine : Lénie séduit de plus en plus le public et semble bénéficier d’un véritable engouement à l’approche de la finale. Adil, malgré une base de fans fidèle, semble décrocher dans cette dernière ligne droite.

Florent, discret jusque-là, pourrait créer la surprise de dernière minute grâce à une belle remontée amorcée hier.

📺 Verdict ce soir, en direct sur TF1 ! Qui décrochera le trophée tant convoité ? Lénie et Jordan seront-ils les grands gagnants de « Danse avec les Stars » ? Le suspense reste entier… mais les chiffres parlent déjà !

Sondage Danse avec les Stars 2025