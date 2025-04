Ça commence aujourd’hui du 25 avril 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 25 avril 2025, le sommaire – Ce vendredi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit a pour thème « C’est en plein deuil qu’ils ont trouvé l’amour ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 25 avril 2025 à 13h55 « C’est en plein deuil qu’ils ont trouvé l’amour » (inédit)

En 2023, Aurélie a tragiquement perdu sa petite sœur. Elle a pris en charge l’organisation de la cérémonie et a été en contact avec Fabio, le maître de cérémonie. Profondément touchée par le texte d’hommage qu’il a lu ce jour-là, elle a décidé de reprendre contact avec lui… Un témoignage bouleversant à découvrir cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 : « Ils pensaient avoir trouvé le grand amour, mais tout n’était que mensonge » (rediffusion)

Aujourd’hui, Faustine Bollaert aborde les thèmes de l’amour et du mensonge aux côtés de Charles, Magali et Mathilde. Tous trois vivaient une belle histoire, jusqu’au jour où tout s’est effondré. Ils ont découvert que la personne à qui ils avaient confié leur cœur leur avait menti sur toute la ligne. De la passion à la désillusion, il n’y a parfois qu’un pas… et ils en ont fait l’amère expérience.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 25 avril 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.