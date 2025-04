The Power du 25 avril : qui va être désigné 2ème cible ? (résumé, spoiler + replay épisode 15)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 15 du vendredi 25 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 15 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Robin réussit à relever le défi et remporte une partie d’indice !











Pour le 4ème défi, c’est Lou qui le relève le défi de rester dans une baignoire remplie de glaçons. Et c’est réussi ! Elle remporte elle aussi une partie d’indice sur le Power Player.

Maïssane, Robin et Lou se rendent donc à tour de rôle dans la salle de l’indice et découvre chacun une seule partie d’une photo. L’indice est une photo de la patrouille de France et c’est Maïssane qui a la partie avec l’avion.

Sur la partie de Lou, de la fumée rouge et blanche. Elle s’éloigne de Manon puisqu’elle pense au Canada et à Antoine ! Ils se réunissent ensuite pour débriefer et Maïssane les embrouille en intégrant un élément pour les aiguilles vers une fausse piste.



L’indice fait référence à l’accident d’avion de chasse que Manon a eu il y a quelques années mais personne ne fait le rapprochement. Et Manon continue de ne rien dire à son alliance.

Le lendemain, Manon décide de parler à Antoine et Giovanni. Elle leur dit qu’elle est le Power Player, elle a aussi prévenu Mélanie. Elle leur dit toute la vérité et demande à Antoine de faire mine d’être le Power Player pour détourner les soupçons.

Delta réunit les joueurs pour la désignation de la seconde cible.

Spoiler : qui est la seconde cible ?

Dans l’épisode de lundi, vous allez découvrir qui est la deuxième cible. Manon a-t-elle désigné Vivian comme Maïssane lui a demandé ? On vous dira tout dimanche soir !

The Power, le replay du 25 avril

Si vous avez manqué l’épisode 15 ce vendredi 25 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 28 avril à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 16.