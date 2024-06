Les 12 coups de midi du 1er juin : qui se cache sur l’étoile mystérieuse ? Réponse !

Publicité





Les 12 coups de midi du 1er juin 2024, 250me victoire d’Emilien – Emilien a atteint le seuil des 250 victoires ce samedi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a fait fort avec un Coup de Maître à 10.000 euros aujourd’hui, il voit donc sa cagnotte grimper à un total de 1.083.371 euros de gains et cadeaux











Les 12 coups de midi du 1er juin 2024, un masque africain sur l’étoile mystérieuse

Grâce à coup de maître, il fait monter à 115.000 euros la cagnotte de la semaine au profit de « Mobilisation Cancer », Fondation arc pour la recherche sur le cancer.

Du côté de l’étoile mystérieuse, elle sera entièrement dévoilée dans moins de deux semaines et un masque africain apparait désormais. Il s’ajoute aux autres indices : un stade de foot, des confettis, et une roue de vélo. Emilien a proposé aujourd’hui le nom de Christophe Beaugrand mais c’est encore raté !

Qui se cache derrière cette étoile ? Il y a de fortes chances que ce soit le chanteur canadien The Weeknd. Le masque africain fait référence à ses origines éthiopiennes, le stade car il a assuré la mi-temps du Super Bowl, et les confettis pour le clip de « Until I Bleed Out ».



Noms déjà proposés : Fabrice Eboué, Beyoncé, Antoine Dupont, Christophe Beaugrand

Le top 10, classement des plus grands Maître de Midi

Voici le classement des plus grands Maîtres au 1er juin.

1 Bruno (20 janvier – 5 octobre 2021) : 252 participations, 1 026 107 euros

2 Emilien (depuis le 25 septembre 2023) : 251 participations, 1 083 371 euros

3 Eric (21 novembre 2019 – 19 juin 2020) : 199 participations, 921 316 euros

4 Christian (4 juillet 2016 – 14 janvier 2017) : 193 participations, 809 392 euros

5 Paul (29 avril – 19 octobre 2019) : 153 participations, 691 522 euros

6 Stéphane (20 août 2022 – 20 janvier 2023) : 153 participations, 568 343 euros

7 Céline (14 mars – 24 juillet 2023) : 125 participations, 489 495 euros

8 Véronique (5 avril – 21 juillet 2018) : 100 participations, 447 226 euros

9 Léo (31 août – 6 décembre 2020) : 98 participations, 410 591 euros

10 Timothée (24 mars – 14 juin 2017) : 83 participations, 353 348 euros

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 1er juin

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+