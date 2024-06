Les 12 coups de midi du 28 juin : quand l’étoile mystérieuse sera-t-elle dévoilée ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 28 juin 2024, 276ème victoire d’Emilien – Et encore une victoire d’Emilien ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur une question du Coup de Maître aujourd’hui et n’a remporté que 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 28 juin 2024, l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée dans 2 semaines

Emilien voit donc sa cagnotte arriver à un total de 1.193.871 euros de gains et cadeaux. L’étoile mystérieuse n’a toujours pas dévoilée le moindre indice en dehors de l’avion en image de fond. Et on peut déjà vous dire qu’elle devrait être entièrement dévoilée dans deux semaines !

Pour l’instant avec cet avion, on pourrait penser à Angelina Jolie, Brad Pitt, Tom Cruise, ou encore Harrison Ford, qui sont tous à la fois acteurs et pilotes. On attend avec impatience les prochains indices pour en savoir plus !

Noms déjà proposés : Taylor Swift, Jean-Jacques Goldman, Léa Seydoux



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 28 juin

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+