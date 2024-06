« Une vendetta contre Marcia » : votre téléfilm ce 28 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Une vendetta contre Marcia » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 28 juin 2024





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Une vendetta contre Marcia » : l’histoire, le casting

Une jeune femme décide de venger la mort de son frère tué accidentellement lors d’une tentative de cambriolage dans la maison d’une femme qui organisait un vide-grenier.

Avec : Aryè Campos (Marcia Clattenburg), Juliana Destefano (Trudee), Autumn Noel (Candice), Matthew Pohlkamp (Rick)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Effroyable invitée ».

« Effroyable invitée » : l’histoire et le casting

Peyton Kelly, qui vivait avec une belle-mère mal aimante depuis le décès de son père, décide qu’elle a assez subi cette situation. Elle se débarrasse donc de ladite belle-mère, non sans s’être préalablement choisi une nouvelle mère en la personne de Stella, une bloggeuse traitant des relations mère-fille, qui lui paraît être la candidate idéale. Très inventive, Peyton trouve le moyen de se rapprocher d’elle. Mais la fille de Stella, Shay, voit tout cela d’un mauvais œil.