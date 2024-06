Les 12 coups de midi : l’étoile mystérieuse dévoilée vendredi, découvrez qui est derrière !

Publicité





Les 12 coups de midi, infos sur l’étoile mystérieuse – Alors qu’Emilien est le plus grands Maître de Midi du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi », il s’apprête à décrocher une 10ème étoile mystérieuse cette semaine.





En effet, on peut déjà vous dire que l’étoile mystérieuse sera entièrement dévoilée vendredi midi sur TF1.







Publicité





Vous voulez savoir qui se cache derrière les nombreux indices présents sur cette étoile ?

Comme on vous l’annonce depuis quelques semaines, c’est le chanteur canadien The Weeknd sur cette étoile mystérieuse.



Publicité





Explications des indices : le masque africain fait référence à ses origines éthiopiennes, le stade car il a assuré la mi-temps du Super Bowl, les confettis pour le clip de « Until I Bleed Out », il avait des gants noirs pour son show la mi-temps du Super Bowl, les ballons font référence au titre « House of Balloons » (surnom de sa maison d’enfance à Toronto), la couronne pour le titre « King of the Fall », les bandages car il a fait une apparition remarquée le visage couvert de bandages en 2020 aux American Music Awards, et la cassette audio car il a sorti son album « After hours » en édition limitée dans ce vieux format.

En attendant, retrouvez Emilien ce mercredi midi dans un nouveau numéro des « 12 coups de midi ».