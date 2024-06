Plus Belle La Vie du 12 juin 2024 : Jean-Paul sous le choc, Lucie lui montre... (résumé + extrait vidéo épisode 112 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 12 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 112 de PBLV – Jean-Paul va tout faire pour soutenir sa fille cet après-midi dans la série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et on peut dire qu’il va être sous le choc quand elle va lui montrer une preuve du harcèlement qu’elle a subi…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 12 juin 2024 – résumé de l’épisode 112

Jean-Paul raconte à Léa que la fille Delpierre lui a montré une photo de Lucie qui l’a choqué. Il lui explique que la famille de Michaël veut détruire Lucie, ayant porté plainte et menacé de publier des photos d’elle en ligne. Lucie a été exclue du collège pendant une semaine. Léa rassure Jean-Paul, elle lui assure qu’ils vont l’aider.

Plus tard, Jean-Paul et Léa consultent une avocate au sujet du harcèlement scolaire de Michaël sur Lucie, mais sans preuves, l’adolescente est isolée. L’avocate propose de contacter ses anciennes copines pour des témoignages et demande une expertise psychologique de Lucie. Jean-Paul hésite, mais l’avocate suggère un accord à l’amiable avec les Delpierre.



Samuel a découvert qu’une autre personne avait reçu le pendentif une dizaine de jours avant le suicide de sa voisine, et qu’un homme harcelé par son ex avait vécu une situation similaire. Ils ont trois scénarios similaires, mais le pendentif volé à Barbara reste introuvable et ils doivent réunir des preuves. La commissaire leur demande de ne rien dire au Mistral au sujet du tueur en série…

Jean-Paul prend Lucie dans ses bras et lui demande pourquoi elle n’a pas parlé de Michaël. Il explique que les Delpierre ont porté plainte et assure qu’ils vont prouver que Michaël la harcèle. Lucie, honteuse, finit par lui montrer ses bleus au bras…

Patrick découvre trois poinçons sur l’un des pendentifs et constate que les autres en ont aussi : un, deux et quatre. La photo du pendentif dans le coffre d’Abdel montre quatre poinçons, indiquant une quatrième victime potentielle. Sachant que le tueur envoie le pendentif 10 jours avant de passer à l’acte, il leur reste deux jours pour la sauver !

Ulysse est avec Apolline, qui l’accuse de favoriser son ex dans le contrat de mariage. Elle révèle qu’elle l’a quitté pour son meilleur ami, information qu’elle a trouvée en fouillant dans son téléphone. Ulysse lui annonce la fin de son stage, elle est virée ! Mais Apolline ne s’arrête pas là et va parler à Julie… Elle la menace alors de prévenir son futur mari que c’est son ex qui s’occupe du contrat de mariage.

Jules filme Babeth au cabinet, mais Gabriel interrompt et monopolise la parole. Gabriel demande à Jennifer si elle a été interviewée, mais elle refuse. Il insiste, et elle s’énerve.

