« LOL (Laughing Out Loud) » : votre film ce soir sur W9 (23 juin 2024)

« LOL (Laughing Out Loud) » de Lisa Azuelos est une nouvelle fois en mode rediffusion ce soir sur W9. Au casting de cette comédie romantique : Sophie Marceau, Christa Theret, ou encore Alexandre Astier.





A voir ou revoir dès 21h10 sur W9 ou en streaming vidéo via la fonction direct du site et/ou de l’application 6PLAY.







« LOL (Laughing Out Loud) » : histoire, synopsis

C’est la rentrée pour Lola, surnommée Lol, qui retrouve ses amies Charlotte et Stéphane, son petit ami Arthur, ainsi que ses autres copains. Leurs préoccupations amoureuses prennent largement le dessus sur leurs études. Dès le premier jour de classe, Lola se dispute avec Arthur lorsqu’il lui avoue l’avoir trompée pendant les vacances d’été. À la maison, les choses ne sont guère meilleures : la communication entre Lola et sa mère Anne devient de plus en plus compliquée.

Avec : Sophie MARCEAU (Anne), Christa THERET (Lola), Alexandre ASTIER (Alain), Jocelyn QUIVRIN (Lucas), Françoise FABIAN (La mère d’Anne), Jeremy KAPONE (Maël), Félix MOATI (Arthur), Marion Chabassol (Charlotte)



La proposition : vidéo, bande-annonce

En attendant ce soir, voici la bande-annonce de votre film.