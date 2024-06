« Mariés au premier regard » du 10 juin 2024 : des rebondissements ce soir sur M6 (extrait vidéo)

Publicité





« Mariés au premier regard » du 10 juin 2024 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 8 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Tracy et Flo, Ophélie et Loïc, Marie et Jérémy, ainsi que Romain et Camille.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6Play







« Mariés au premier regard » du 10 juin, au programme ce soir

On retrouve Tracy et Flo 6 mois après confirmé leur mariage devant les experts. Non seulement ils sont toujours ensemble, mais ils ont une grande nouvelle à annoncer à leurs proches : ils vont s’installer ensemble ! Ces deux là sont plus amoureux que jamais.

C’est l’heure du bilan pour Ophélie et Loïc. Ils se sont rapprochés mais ne se sont toujours pas embrassés et les experts sont choqués en les voyant se faire la bise… Vont-ils quand même décider de restés mariés ? La réponse est oui !



C’est aussi le bilan pour Marie et Jérémy, au lendemain de leur rupture surprise. Jérémy a eu des propos très durs envers Marie et l’a quittée sans explications. Et devant les experts, il refuse catégoriquement de revoir Marie ! Quelques jours plus tard, il va finalement lui donner un mystérieux rendez-vous pour lui parler…

Quant à Romain, il a demandé à rencontrer Camille… Celle-ci a accepté et entre eux, ça semble une évidence. Mais Camille est-elle célibtaire ?

Extrait vidéo

Après avoir pris la plus difficile des décisions, Romain va provoquer le destin ! 😲 #MAPR, lundi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/GFei8kE9D5 — M6 (@M6) June 7, 2024

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.