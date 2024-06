« Mariés au premier regard » : Jérémy va-t-il s’expliquer ? Loïc et Ophélie vont-ils divorcer ? Réponses !

Publicité





Alors que le douzième épisode de la saison 8 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, c’était la fin de l’histoire entre Jérémy et Marie.





Mais alors que Marie était effondrée par la brutalité de la rupture et les propos de Jérémy, ce dernier va-t-il s’expliquer ? On a déjà la réponse !







Dans l’épisode 13 qui vous attend lundi prochain sur M6, vous allez découvrir que Jérémy et Marie vont être reçus par les experts séparément pour le bilan de leur aventure. Marie, effondrée, va raconter aux experts comment Jérémy l’a quittée en pleine nuit et avec une violence verbale juste avant la fin de l’expérience. Les experts vont recevoir Jérémy, qui va carrément refuser de se confronter à Marie et lui expliquer pourquoi il décide de ne pas rester marié ! Un choc pour les experts, et évidemment pour Marie. Elle va découvrir qu’il a rendu son alliance, sans pouvoir le voir une dernière fois…

De leur côté, Loïc et Ophélie vont se retrouver pour leur bilan. Ces deux là surprennent les experts en continuant de se faire la bise… Mais vont-ils choisir de divorcer ou rester mariés ? Ophélie va choisir de rester mariés pour se laisser du temps. Loïc fait le même choix, ils restent donc mariés.



Quant à Flo et Tracy, vous allez découvrir qu’ils sont toujours ensemble six mois après, plus amoureux que jamais !

Et Romain va finalement rencontrer Camille… Entre eux, ça va matcher comme une évidence. Mais reste à savoir si Camille est toujours en couple ou pas.

Pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 10 juin pour suivre l’épisode 13 de « Mariés au premier regard » !