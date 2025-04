Les Traitres : qui a été éliminé dans l’épisode 4 ? (résumé et replay du 24 avril 2025)

Publicité





C’est parti pour l’épisode 4 de la saison 3 de l’émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine.





Après les éliminations de Bianca Costa et Logfive, ils ne sont plus que 14 candidats : Adil Rami, Alizé Cornet, Anthony Colette, Cospiel, Dominique Tapie, Francis Huster, Hugo André (Leboeuf), Jade Leboeuf, Liane Foly, Nicolas Lacroix (Nicoenvrai), Raquel Garrido, Rose Thr, Seth Gueko, et Sophie Tapie.







On retrouve les joueurs au petit déjeuner alors que durant la nuit, un loyal a rejoint les Traitres ! Il s’agit de… Liane ! Elle a accepté la proposition des Traitres sans aucune hésitation.

Les loyaux ne comprennent pas en voyant arriver Raquel, qui n’a pas été éliminée durant la nuit. Et Jade n’est pas là, même les Traitres ne comprennent pas puisqu’ils ont banni personne.



Eric débarque et annonce que Jade n’a pas été bannie par les Traitres, elle a du quitter le jeu à cause d’un évènement personnel. Son frère n’était pas au courant ! Et Eric précise que les Traitres ont recruté un nouveau complice.

Raquel annonce à tout le monde qu’elle a mémorisé l’écriture de la lettre de recrutement qu’elle a refusé. Sophie, qui a écrit la lettre, se sent clairement en danger…

Direction une nouvelle épreuve organisée par Eric. C’est Anthony Colette, Nicolas et Cospiel qui remportent l’accès à 2 vidéos sur les joueurs de leur choix. Ils doivent en choisir 2 ! Anthony décide de cibler Sophie, ils vont pouvoir voir son entretien de départ avec Eric.

Au château, Raquel organise son enquête sur l’écriture de la lettre. Elle fait écrire tout le monde, Sophie stresse. Mais au final, Raquel élimine Sophie ! Et pendant ce temps, Anthony, Nicolas et Cospiel regardent la vidéo de Sophie et réalisent qu’elle est certainement Traitre !

De retour au château, Anthony, Nicolas et Cospiel annoncent qu’ils ont vu les vidéos de Sophie et Hugo. Sophie est inquiète mais elle se dit soulagée qu’ils aient vu son entretien. Sophie se défend mais Adil est inquiet.

Seth éliminé

Place à la table ronde. Anthony prend la parole, il doute clairement de Sophie. Mais la majorité prend la parole contre Seth et il est éliminé ! Ils découvrent qu’ils ont encore sorti un loyal.

Place au conseil des Traitres. Liane les rejoint et découvre enfin qu’Adil et Sophie sont les Traitres. Mais pour savoir qui ils ont banni, il faudra patienter jusqu’au prochain épisode !

Rendez-vous le jeudi 1er mai à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 5. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit M6+.