« Mariés au premier regard », Marie balance : « Jérémy est devenu un inconnu »

Alors que lundi dans « Mariés au premier regard » on a laissé Marie qui s’apprêtait à retrouver Jérémy pour une ultime confrontation, on en sait maintenant plus sur l’avenir de leur relation après l’émission d’M6.





Rappelez-vous, lors du bilan qui s’est déroulé le lendemain de leur rupture, Jérémy refusait de voir Marie et préférait retirer son alliance sans lui donner la moindre explication.







Quelques jours plus tard, il donnait un mystérieux rendez-vous à Marie… Beaucoup de téléspectateurs craignaient que Marie retombe sous le charme de Jérémy. Mais rassurez-vous, ce n’est pas du tout le cas !

Marie a donné des nouvelles dans une interview pour le Parisien et elle assure que désormais elle n’a plus aucun contact avec celui qui a été son mari.



« Je suis entière, je ne peux pas rester en relation avec quelqu’un qui pense tout cela de moi. Ce n’est pas possible. Pour lui, il n’y a pas de mal à dire ces choses-là. C’est une fin lamentable et égoïste. Je peux comprendre que je ne lui plaise pas, mais le fait qu’il ne veuille pas me voir au bilan est une négation de ma souffrance et d’une insensibilité terrible » a expliqué Marie.

« J’ai un feu en moi et je ne laisserai pas Jérémy me détruire. Il ne mérite pas que je pleure pour lui. En plus, je l’ai revu vingt jours après ce fameux bilan. Et je lui ai pardonné pour avancer et me détacher de lui. Il n’a plus de valeur à mes yeux, c’est devenu un inconnu. Le masque est tombé et, en regardant l’émission, je vois son vrai visage. Aucune nana n’a à subir cette méchanceté. Il y en a marre de ces mecs qui nous prennent, nous jettent. Il faut arrêter, c’est inacceptable »

Pour découvrir ce qui s’est dit entre Jérémy et Marie lors de leur dernière entrevue, rendez-vous le lundi 24 juin sur M6 pour suivre l’ultime épisode de la saison de « Mariés au premier regard ».