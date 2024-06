C dans l’air du 13 juin 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 13 juin 2024, invités et sommaire













C dans l’air du 13 juin 2024 : le sommaire

⬛ Dissolution : onde de choc sur l’économie

Depuis l’annonce surprise dimanche soir du président Emmanuel Macron de dissoudre l’Assemblée nationale, une période d’incertitude politique s’est ouverte, entraînant des secousses sur la Bourse de Paris. Le Cac 40 traverse des moments difficiles, perturbé par l’éventualité de voir un représentant du Rassemblement national (RN) accéder à Matignon, et par la remontée du taux d’emprunt français à dix ans. Cette augmentation continue a creusé hier un écart record depuis 2020 avec le taux à dix ans allemand, témoignant de la défiance croissante des investisseurs concernant la qualité du crédit de la France et sa capacité à honorer sa dette. En outre, l’agence de notation Moody’s a indiqué lundi prévoir « une détérioration de la soutenabilité de la dette française » et « un risque accru d’instabilité politique ».



La dissolution de l’Assemblée nationale a déjà des répercussions, notamment l’augmentation du coût de la dette. Parallèlement, les actions chutent, particulièrement celles des grandes banques françaises – BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole – ainsi que des groupes médiatiques comme TF1, M6 et NRJ Group. Cela s’explique par le programme du RN qui prévoit la privatisation de l’audiovisuel public en cas de victoire, ce qui affecterait négativement les acteurs privés actuels du secteur.

Les chefs d’entreprise sont également préoccupés. François Asselin, président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, prévient : « Cette instabilité aura des conséquences. Nous sommes dans un temps d’attente. Mettez-vous à la place d’un chef d’entreprise qui doit se poser la question d’investissement ou de recrutement. Il risque de dire : ‘Je vais attendre quelques semaines pour savoir dans quelle direction ira notre pays’. C’est tout à fait légitime. »

Dans cette cacophonie politique, Alain Minc, ancien mentor d’Emmanuel Macron, a qualifié la dissolution de « erreur historique ». Il prédit « au mieux le chaos, au pire le RN », décrivant une Assemblée sans majorité absolue mais ingouvernable, ou une majorité absolue RN, qu’il considère comme le pire scénario.

Ainsi, la dissolution de l’Assemblée nationale entraîne des conséquences économiques et financières notables. Pourquoi la Bourse de Paris est-elle secouée ? Que signifie l’augmentation des taux d’emprunt français à dix ans ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce jeudi 13 juin 2024 à 17h40 sur France 5.