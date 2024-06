Mask Singer : qui se cache sous l’Épouvantail ? Réponse et explications des indices !

Publicité





Mask Singer saison 6 tout les indices sur l’Épouvantail – Place à la demi-finale de la saison 6 de « Mask Singer » ce soir sur TF1. Et parmi les 4 masques encore en compétition, celui qui perd le plus les enquêteurs, c’est l’Épouvantail !











Publicité





Mask Singer saison 6 : le récap des indices sur l’Épouvantail

Zoom sur le costume de l’Épouvantail. Seul Kev Adams sait qui il est puisqu’il l’a démasqué avec son prono d’or. Pour Inès Reg, Laurent Ruquier et Chantal Ladesou, c’est le flou le plus total et ils ont déjà cité plus de 10 noms !

Mais chez Stars-Actu, on peut vous dire qu’il s’agit de l’humoriste et acteur Gérémy Crédeville. Lors du prime spécial cinéma, son magnéto indices était basé sur le mariage. Et c’est justement en prononçant le discours pour le mariage d’un ami dont il était témoin que son destin a basculé ! En effet, il lui a permis d’être inscrit à un tremplin d’humour. Le public a adoré et il en est ressorti gagnant ! Et il fait partie de plusieurs émissions de Laurent Ruquier, il a reçu plusieurs prix lors des festivals d’humour. On l’a vu dans deux films et il a joué dans plusieurs séries. Et il a affirmé que dans sa famille on était pas bon en orthographe, référence à la façon dont ses parents ont écrit son prénom ! Quant à l’indice sur Sandrine Kiberlain, ils ont tourné ensemble dans la série « Dix pour cent » !

Indice n°1 : « Je connais bien Sandrine Kiberlain »

Indices donnés sur le prime 1 :

– Ce n’est pas la première fois qu’il va là où on ne l’imagine pas

– Même si la cravate n’est pas faite pour lui, l’Épouvantail fait toujours attention car dans son métier, c’est important.

– On l’a souvent vu en petite veste, petite chemise, tiré à quatre épingles

– Il a de la concurrence dans son métier

– l’Épouvantail a remporté de nombreux prix, c’est de la graine de champion

– On l’a vu sur le grand et le petit écran



Publicité





Indices donnés sur le prime 3 :

– du punch, il percute vite

– un garçon discret

– « reste cool avec bébé sinon elle te dira bye-bye »

Indices donnés sur le prime 4 :

– les enfants expliquent qu’il est musclé, il plait aux filles, les yeux bleus

– il parle de sa mère dans ses chansons et dit des gros mots

Indices donnés sur le prime 5 :

– s’il était un animal, ce sera un lapin tout mignon

– s’il était un élément, ce serait l’eau

– il n’est pas bon en orthographe

– l’année 2010

Indices donnés sur le prime 6 :

– il a déjà reçu plusieurs prix

– il chante de façon professionnelle mais il n’est pas chanteur

– il est marié

Indices visuels : des papiers/fiches, un clap de cinéma, une salle de cinéma, l’affiche de Roxane au théâtre, Sandrine Kiberlain, une boussole, un podium, un lingot d’or, des frites, Laurent Ruquier

Propositions des enquêteurs : Gérard Darmon, François-Xavier Demaison, Patrick Préjean, Michel Fau, Tarek Boudali, Julien Arruti, Titoff, Arnaud Tsamère, Arnaud Ducret, Ahmed Sylla, Artus, Florent Peyre

VIDÉO sa dernière prestation : L’Epouvantail chante « L’Empire du côté obscur » de IAM

Ces indices vous aident t-ils pour trouver qui est sous l’Épouvantail? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices !

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 7 juin 2024 à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1.