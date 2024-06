« Mère à tout prix » : votre téléfilm ce 18 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Mère à tout prix » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 18 juin 2024





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Mère à tout prix » : l’histoire, le casting

Taylor Thompson, jeune maman d’une fillette de 9 mois, complète ses revenus en vendant ses ovocytes à un centre de fertilité. Tragiquement, après la perte de son bébé, elle tue son compagnon et passe dix ans en prison. À sa sortie, déterminée à retrouver le couple qui a bénéficié de son don d’ovules, elle est prête à tout pour récupérer sa fille biologique. Usurpation d’identité, mensonges, séduction : elle a tout planifié. Caleb et Mélissa Nelson, les parents de la fillette désormais âgée de 10 ans, voient leur quotidien bouleversé par l’arrivée d’une étrange nounou providentielle.

Avec : Kayleigh Ruller (Taylor), Liz Fenning (Melissa), Cj Hammond (Caleb), Ireland Lily Briody (Ruby)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Le bébé d’une autre ».

« Le bébé d’une autre » : l’histoire et le casting

Layla et Nate, un couple d’une quarantaine d’années remarié, souhaitent avoir un enfant. Ils consultent la docteure Bianca Hartlin, spécialiste de la fertilité, qui leur recommande une FIV et prescrit immédiatement à Layla un régime intensif d’injections hormonales. Les sautes d’humeur causées par les hormones et un nouveau contrat pour créer un parfum associé à Shannon, une starlette de télé-réalité, mettent les nerfs de Layla à rude épreuve. Pour compliquer les choses, Allison, la fille de Nate issue de son premier mariage, décide de quitter la faculté et de revenir à la maison. Bianca se rapproche de Layla, qu’elle rencontre « par hasard » dans un magasin de vêtements pour bébés, et de Nate, à qui elle demande des leçons de golf.

Avec : Kelly Sullivan (Layla), Sofia Milos (La docteure Bianca Hartlin), Gabriel Hogan (Nate), Laura Hand (Allison)