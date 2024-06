Plus Belle La Vie du 5 juin 2024 : Barbara veut partir, un mort (résumé + extrait vidéo épisode 108 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 5 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 108 de PBLV – Barbara va être violemment agressée cet après-midi dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, on va lui voler le pendentif d'Abdel !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 5 juin 2024 – résumé de l’épisode 108

Barbara témoigne au commissariat, convaincue que le voleur ne voulait que son pendentif. Elle regrette de l’avoir porté et Jean-Paul regrette de lui avoir offert. Samuel note qu’au moins ils savent désormais que le bijou était la cible. Patrick et Samuel décident de retrouver le bijoutier qui l’a fabriqué…

Pendant ce temps là, Blanche est avec Vouillet, son ex-amant bijoutier, qui lui confie que sa relation avec sa femme s’améliore et qu’ils prévoient une croisière. Il reçoit un message de la police concernant le bijou. Il informe Blanche qu’il en est le créateur mais ne comprend pas l’intérêt de la police. Blanche lui conseille de les appeler, il promet de le faire plus tard…



En fin de journée, Patrick et Samuel regrettent que Denis Vouillet ne les ait pas rappelés. Samuel critique Jean-Paul pour avoir donné le collier à Barbara, mais Patrick lui demande de ne pas juger ses collègues. Du monde est réuni en bas d’un immeuble, quelqu’un a sauté. Patrick et Samuel découvrent Vouillet mort !

Gabriel explique à Léa son projet de marathon pour les malades, avec un staff de médecins du sport. Léa trouve l’idée bonne mais pas réalisable avant 2025. Gabriel est pressé et veut s’associer à Blanche et Luna, qui organisent une course dans deux semaines pour les femmes atteintes du cancer… Noura retrouve Gabriel, qui lui propose de faire le marathon dans deux semaines avec lui comme coach. Elle est ravie.

Ulysse arrive au cabinet et découvre Apolline endormie sur des dossiers, ayant travaillé toute la nuit. Il la félicite et lui donne sa journée, mais elle insiste pour l’accompagner au déjeuner. Ulysse décline. Apolline, écoeurée, en parle à Nisma. Elle se plaint d’Ulysse et du restaurant étoilé qu’elle a manqué. Nisma pense qu’elle fait un caprice et suppose qu’Apolline a un crush pour son patron. Plus tard, Apolline retrouve Ulysse et exprime sa déception de ne pas l’avoir accompagné ce midi. Elle s’excuse pour ses erreurs, mais il ne répond pas et s’en va. Elle découvre dans le journal qu’il a jeté la page des avis de décès.

Au Mistral, Barbara annonce à Thomas qu’elle pense quitter Marseille pour tourner la page. Thomas est choqué mais comprend qu’elle est à bout. Il lui conseille de réfléchir, car ce serait abandonner tout ce qu’ils ont construit ensemble. Kilian offre à Barbara des navettes de Marseille, espérant qu’elle ne parte pas. Aya dit qu’elle partirait avec elle, et Kilian suit. Barbara est émue.

VIDÉO Plus belle la vie du 5 juin 2024 – extrait vidéo

