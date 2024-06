Quotidien : la production accusée de racisme après le live de Pierre Garnier, elle répond

Publicité





Polémique autour de l’émission quotidien de Yann Barthès sur TMC « Quotidien ». Alors que lundi soir Yann recevait Pierre Garnier à l’occasion de la sortie de son premier album, les choristes présents en plateau ont dénoncé le racisme subit dans les coulisses.





Sur le plateau de Quotidien pour le live de Pierre Garnier sur « Nous on sait », son second single, environ cent choristes ont pris part à sa performance. Bien que la prestation se soit déroulée sans incident et que les choristes n’aient rien à reprocher au gagnant de la Star Academy, plusieurs d’entre eux ont exprimé sur le réseau social X des critiques concernant le traitement discriminatoire qu’ils auraient subi de la part des équipes de l’émission en coulisses.







« Le racisme qu’on a subi ? Je n’ai jamais vécu ça de ma vie. Une honte », s’indigne l’une des choristes, dénonçant une « équipe de production hyper désagréable et méprisante », ainsi que les « heures d’attente » et l’obligation de « manger dans les escaliers ».

Les artistes seraient arrivés vers 14h30 et des bracelets noirs auraient été distribués aux choristes noirs. Après la première répétition, ces derniers ont été « priés de quitter le plateau pour rejoindre une salle », tandis que « les choristes non racisés [blancs ou perçus comme tels] sont restés sur le plateau ». Les choristes noirs ont dû attendre « plusieurs heures » dans une salle à l’écart, « froide et sans fenêtre », « sans aucune notion du temps puisque les téléphones n’étaient]pas autorisés ».



Du côté de la production, Bangumi, on parle de « malentendu ».

« Quand il y a cent choristes, une société de production, une maison de disques, des gens de la sécurité, des personnes du public et qu’il n’y a pas de coordination entre toutes ces entités, il y a des malentendus » a réagi la production de Quotidien auprès de 20 minutes.

« Qu’il y ait eu, dans ces loges, uniquement des personnes noires, c’est un fait. Ce que nous réfutons, compte tenu de ce qu’est l’émission, son histoire et des valeurs qu’elle défend depuis toujours, ce sont les accusations de racisme. On lutte contre les discriminations depuis toujours. Qu’il y ait eu ce ressenti, et que ces personnes en viennent à penser ça, c’est regrettable. Nous en prenons acte, il faut que l’on se pose les questions sur l’organisation. »

VIDÉO la prestation de Pierre Garnier dans Quotidien

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.