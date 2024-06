Plus Belle La Vie spoilers : Jennifer en danger, Thomas démasque Pascal, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 1er au 5 juillet 2024)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 1er au 5 juillet 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme tous les week-ends, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la descente aux enfers de Jennifer.







En effet, la jeune femme est interrogée au commissariat suite à la découverte de l’arme de Samuel dans son sac et personne ne la croit ! Jennifer se fait licencier du cabinet médical et elle décide de rompre avec Samuel, qui pense qu’elle ne fait que mentir.

Quelques jours plus tard, Jennifer disparait ! Thomas doute sérieusement de Pascal lors que Samuel s’inquiète… Avec Ariane, ils vont enquêter.

Et de son côté, Patrick fait une crise de la cinquantaine.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 1er au 5 juillet 2024

Lundi 1er juillet 2024 (épisode 125) : Jennifer est au bout du rouleau et se voit interrogée par la police. Chez les Nebout, un nouveau Patrick fait son apparition. Ophélie fait preuve de violence.

Mardi 2 juillet 2024 (épisode 126) : Les tensions explosent au cabinet médical et Jennifer se retrouve plus isolée que jamais. A la résidence, Luna et Nisma expriment leur colère. Ophélie et Vanessa partagent un moment ensemble.

Mercredi 3 juillet 2024 (épisode 127) : Pascal fait dévier l’enquête, mais Samuel est plus déterminé que jamais. Zoé est employée au Mistral pour l’été. Patrick est toujours submergé par son mal-être.

Jeudi 4 juillet 2024 (épisode 128) : Jennifer fait une terrible découverte. Suite à une partie de beach-volley, des tensions se font ressentir entre Jules, Morgane et Zoé. De son côté, Steve est au cœur d’une machination.

Vendredi 5 juillet 2024 (épisode 129) : Perturbé par de nouveaux éléments, Samuel se décide à confronter Pascal. Pendant ce temps, Mirta met Patrick et Steve en difficulté. Zoé continue à provoquer de vives tensions autour d’elle.



VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 1er au 5 juillet 2024

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…