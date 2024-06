« Recherche appartement ou maison » du 28 juin : votre numéro ce soir sur M6

Publicité





« Recherche appartement ou maison » du 28 juin 2024 – Ce vendredi soir, Stéphane Plaza vous donne rendez-vous sur M6 pour un numéro inédit de « Recherche appartement ou maison ». Ce soir, l'agent immobilier et son équipe viennent en aide à Loïc et Célia, Myriam et Medhi, et Madeleine.





A suivre dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.







À Paris, Loïc, 25 ans, et son amie Célia, 23 ans, cherchent un appartement dans un marché locatif réduit de moitié. Arrivés il y a quatre ans pour leurs études, Loïc vit dans un appartement humide et Célia n’a plus de logement fixe. Ils ont donc décidé de louer ensemble un appartement au plus vite. Les deux mots d’ordre pour Stéphane Plaza dans cette recherche seront rapidité et stratégie !

Myriam, 35 ans, Mehdi, 37 ans, et leurs trois enfants ont quitté la région parisienne pour Lyon, afin de pouvoir acheter une maison plutôt qu’un appartement. Ils souhaitent également plus de verdure tout en conservant une vie citadine. Sandra Viricel va mener une incroyable opération de sélection pour trouver la grande maison avec piscine dont rêve la famille.



À Colmar, Madeleine, 75 ans, cherche une grande maison. Issue d’une famille nombreuse, elle a souvent manqué d’espace en vivant à neuf sous le même toit. Cette passionnée de lecture possède 2 000 livres qu’il faudra également loger dans sa nouvelle maison. Avec son budget serré et son caractère bien trempé, elle va mettre Mathieu Beyer au défi !

« Recherche appartement ou maison » revient ce soir dès 21h10 sur M6