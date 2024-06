Secret Story Afrique : déjà un gros clash dans la maison ! (VIDÉO)

Publicité





Secret Story Afrique, infos – Premier jour dans la maison des secrets pour les candidats de Secret Story Afrique, déclinaison de l’émission de télé-réalité française en Afrique francophone.





Et au lendemain du lancement, un premier gros clash a déjà éclaté ce dimanche dans la maison des secrets.







Les premières tensions éclatent entre les résidentes, et la cause de la discorde n’est autre que… l’eau chaude ! Les cris perçants de Tracy et Katty résonnent dans la maison des secrets, transformant une simple querelle en un véritable spectacle cacophonique.



Avec cette version africaine de Secret Story, on est clairement au retour des basiques : les habitants n’ont que 2 minutes d’eau chaude chaque jour. Et avec ce premier clash, on est déjà très loin de la saison qui s’achève actuellement sur TF1 !

VIDÉO gros clash dans Secret Story Afrique