Secret Story du 15 juin 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du samedi 15 juin 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de vendredi dans la maison des secrets. Avant un éventuel départ, Perrine est motivée pour une séance de sport avec Maxence et Léo.





Perrine et Maxence s’isolent ensuite et se font une déclaration en espagnol… Maxence appréhende son élimination et avoue qu’il se passe quelque chose en plus ces derniers jours.







Publicité





De son côté, Lou soutient Léo et l’aide pour ses bagages. Ils se disent à quel point ils ont été importants l’un pour l’autre.

Perrine et Léo rejoignent le sas. Et Christophe Beaugrand annonce l’élimination de Perrine ! Léo est finaliste et retourne dans la maison des secrets. Lou est ravie tandis que Maxence accuse le coup !



Publicité





Christophe Beaugrand se connecte avec les finalistes pour que Kelyan leur annonce l’intitulé de son secret. Ils sont sous le choc ! La Voix annonce ensuite la validation des cagnottes : 15.870 pour Léo, 11.500 pour Lou, 5.313 pour Alexis, et 0 pour Maxence. Les finalistes sautent de joie, à l’exception de Maxence.

Ils font tous la fête et sautent de la piscine ! Ils font ensuite le bilan de ce qu’ils ont vécu, avec évidemment beaucoup d’émotion.

Maxence se couche en disant bonne nuit au fantôme de Perrine !

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 15 juin

Rendez-vous lundi à 17h30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.