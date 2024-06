Secret Story du 8 juin 2024 : un secret en danger, résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du samedi 8 juin 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de vendredi dans la maison des secrets.





Justine et Kelyan sont encore les premiers levés. Pour les nominés, la pression monte et Justine avoue avoir très peur de partir. Pareil du côté d’Alexis et Zoé ! Alexis se dit confiant et positif alors que Zoé stresse.







Publicité





De son côté, Kelyan confie à Maxence qu’il a hâte de savoir. Perrine profite que tout le monde soit dans le jardin pour voler les pièces de Justine dans ses affaires.

La Voix donne une mission à Maxence : Lou et lui doivent faire leur check légendaire dans des endroits différents. S’ils réussissent, il remporteront 1.000 euros chacun ! Léo les grille et sent qu’il y a quelque chose, il veut les empêcher de fair leur check.



Publicité





Les nominés doivent faire leurs valises. Zoé se confie à Justine sur Alexis. Elle est certaine de le revoir après la sortie.

C’est l’heure du verdict des résultats des votes du public. C’est finalement Justine qui est éliminée. Zoé est heureuse de rester avec Alexis, mais triste de l’élimination de son amie Justine.

Maxence et Perrine sont convoqués dans le confessionnal pour répondre aux questions de Christophe Beaugrand pendant l’Ater. Mais dans la maison, ça fait parler et certains commencent à penser qu’ils ont un secret commun ! Et la réaction de Maxence amplifie leurs doutes. Léo et Alexis pensent qu’ils se connaissent d’avant la maison des secrets.

Lou parle avec Léo, elle pense que leur secret commun leur a été donné au début de l’aventure. Ils réfléchissent par rapport aux indices qu’ils ont eu mais pour l’instant ils ne font pas le lien avec les pièces.

La semaine prochaine, les habitants vont devoir percer le secret de la maison. A la clé : une place en finale !

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 8 juin

Rendez-vous lundi à 17h30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.