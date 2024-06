Secret Story : l’élimination de Zoé confirmée ! (VIDÉO)

Publicité





Après Cassandra il y a quelques semaines, c'est une nouvelle élimination arbitraire qui s'est déroulée ce week-end dans Secret Story ! On vous en parlait ce matin et c'est maintenant confirmé : Zoé a été éliminée et a quitté la maison des secrets !





La belge est sortie par la petite porte, sans vote du public et sans personne pour l’accueillir.







Et alors que les téléspectateurs ont voté pour la sauver la semaine dernière, c’est simplement par les votes des autres habitants de la maison des secrets que Zoé a été éliminée, seulement deux jours après être revenue du sas !

Décidément, cette saison de Secret Story raccourcie n’a aucune logique et ne ressemble à aucune autre. Jamais aucun habitant des saisons précédentes n’avait été éliminé de cette façon là…



L’élimination de Zoé est à voir ce à 17h30 dans la quotidienne de Secret Story. Et elle fait déjà réagir les internautes, qui sont en colère.

VIDÉO les habitants de Secret Story éliminent Zoé