C dans l’air du 10 juin 2024 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 10 juin 2024 : le sommaire

⬛ Emmanuel Macron décide de dissoudre l’Assemblée Nationale

Le président de la République, en réaction au résultat historique de l’extrême droite en France ce dimanche 9 juin, a décidé d’activer l’article 12 de la Constitution. Cet article lui permet de dissoudre l’Assemblée nationale et de convoquer de nouvelles élections. Le premier tour des législatives aura lieu le 30 juin prochain, suivi du second tour le 7 juillet. Une telle décision politique est rare, ne s’étant produite que huit fois en plus de 100 ans, et seulement six fois sous la Ve République : par Jacques Chirac en 1997, François Mitterrand en 1981 et 1988, et le général de Gaulle en 1962 et 1968. Cette décision fait suite au choc des résultats du vote de dimanche. Pour la première fois, l’extrême droite française a dépassé les 30 % lors des élections européennes, atteignant presque les 40 %. Le Rassemblement national (RN) de Jordan Bardella a remporté 31,36 % des voix, tandis que la liste Reconquête ! de Marion Maréchal a obtenu 5,47 %. La liste Renaissance-MoDem-Horizons menée par Valérie Hayer a été distancée par le RN de 17 points, recueillant seulement 14,6 % des suffrages. De plus, le RN a dominé dans toutes les régions de France métropolitaine, y compris en Bretagne, une première historique. Jordan Bardella a qualifié ce résultat de « vote sanction » et Marine Le Pen a affirmé que le RN se battrait pour obtenir une majorité aux législatives, visant à faire de Bardella le prochain Premier ministre. Des tractations discrètes ont déjà commencé, et une réunion entre Le Pen, Bardella, et Maréchal est prévue ce lundi au siège du RN.



Malgré leur victoire aux européennes, il reste incertain si l’extrême droite pourra s’installer à Matignon cet été, car les législatives sont un scrutin uninominal majoritaire à deux tours, contrairement aux européennes qui sont proportionnelles à un tour. En 2022, l’effondrement du « front républicain » a permis au RN d’envoyer 89 députés au Palais-Bourbon, contre huit auparavant.

Quant à la gauche, la dissolution inattendue de l’Assemblée nationale a éclipsé leurs résultats européens. La liste PS-Place Publique menée par Raphaël Glucksmann a obtenu 14 % des suffrages, devant la liste LFI de Manon Aubry (10,1 %), l’écologiste Marie Toussaint (5,5 %) et le communiste Léon Deffontaines (2,3 %). Ensemble, la gauche représente 32 % des voix. Depuis l’annonce de la dissolution, des appels au rassemblement et à la formation d’un « front populaire » ou au retour de la Nupes se multiplient. Les réunions se succéderont toute la semaine, les candidatures devant être enregistrées d’ici vendredi par les préfectures.

