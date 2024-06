Secret Story, Léo sort du silence après sa défaite : « c’est très difficile d’atterrir » (VIDÉO)

Publicité





Secret Story 2024 Léo Léo a quitté la maison des secrets avec les autres finalistes de Secret Story 2024 mardi soir à l’issue de la grande finale qui a vu le sacre d’Alexis. Léo n’a remporté que 7% des votes mais tout va bien pour lui et il est sorti du silence hier soir dans une vidéo publiée en story sur son compte Instagram.











Publicité





« Je vous fais une petite vidéo pour vous remercier du fond du coeur pour tous les messages d’amour que je reçois depuis que j’ai quitté la maison des secrets, ça fait à peine 24h » a-t-il confié au lendemain de la finale.

« C’est très difficile d’atterrir je vous avoue, je sais pas trop où je suis et je ne sais même plus me servir de mon téléphone ! J’ai l’impression d’être un gros boomer ! Je vous remercie du fond du coeur pour tout le soutien que vous m’apportez depuis deux mois »

Léo a annoncé qu’il arriverait « en force avec toute la team Secret » ce jeudi.



Publicité





VIDÉO Léo s’exprime avec sa défaite en finale de Secret Story