Demain nous appartient du 20 juin : Lisa interroge Rayane, elle lui annonce que... (résumé + vidéo épisode 1712 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 20 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1712 de DNA – Rayane est interrogé au commissariat ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Elle lui met la pression et lui explique que Karim risque gros…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





Demain nous appartient du 20 juin 2024 – résumé de l’épisode 1712

Lisa interroge Rayane et lui met la pression, mais il continue de nier connaitre Bonnello et avoir dealé pour lui. Lisa insiste sur le fait que Karim risque de prendre très cher pour lui ! Elle joue sur la corde sensible… Rayane va-t-il avouer pour que Karim ne paie pas à sa place ? Pendant ce temps là, Damien assiste à l’interrogatoire avec Sara, il est très remonté.

Pendant ce temps là, la police veut tendre un piège à haut risque, ce qui met Karim hors de lui. De son côté, Mona est prête à attaquer la crèche. Et Sébastien prend Martin un peu trop au mot…

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : une agression et une disparition ! (vidéo épisode du 24 juin)





Publicité





VIDÉO Demain nous appartient du 20 juin – extrait de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.