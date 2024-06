Sept à huit du 30 juin 2024 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Publicité





Sept à huit du 30 juin 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h15 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Publicité





Sept à huit du 30 juin 2024 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Uzès, l’un des plus beaux marchés de France. Des producteurs passionnés font vivre ce haut lieu du tourisme en Provence.



Publicité





Dans « 7 à 8 »

🔵 Le procès d’un homme qui a reconnu avoir enlevé et tué son ex compagne. Et les accusations portées contre la police, soupçonnée de négligences.

🔵 On y mange, on s’y divertit de jour comme de nuit. Les food courts qui nous viennent des Etats-Unis ont conquis la France.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 30 juin 2024.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.