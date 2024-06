Top Chef : qui a été éliminé ce 12 juin ? Qui sont les finalistes ? (résumé + replay demi-finale)

Publicité





Top Chef éliminé du 12 juin 2024





Et à l’issue de cet épisode, c’est Valentin Raffali, candidat de Glenn Viel, qui a été éliminé aux portes de la finale.







Au cours de cette demi-finale, chaque candidat a imaginé sa propre épreuve et l’a imposée à ses adversaires. Leur objectif : trouver le thème le plus inattendu, le plus difficile et le plus technique pour empêcher les autres de marquer un point. Et face à cet enjeu, le plus important depuis le début du concours, les candidats n’ont pas manqué d’imagination pour mettre en difficulté leurs adversaires. Tous les coups étaient permis !

Top Chef du 12 juin : Valentin Raffali éliminé

Et à l’issue de cette soirée, c’est Valentin Raffali (chef Viel) qui a été éliminé. On connait donc les noms des deux finalistes de Top Chef saison 15 : Jorick Dorignac (cheffe Le Quellec) et Clotaire Poirier (chef Gagnaire).



Rendez-vous le mercredi 19 juin à 21h10 sur M6 pour suivre la grande finale. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.